Çanakkale'de 1 Mayıs Kutlandı

ÇANAKKALE'de yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda şarkı ve türkülerle sona erdi.



Çanakkale'deki Salı Pazarı'nda bugün saat 13.30'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle bir araya gelen işçiler, yürüyüş düzenledi. KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, bin kişilik grup ellerindeki pankartlarla sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydan çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Arama noktasında polisin üst aramasının ardından grup meydana giriş yaptı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda şarkı ve türkülerle sona erdi.



Biga'da ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması nedeniyle DİSK Biga Belediyesi İşyeri Baş Temsilcisi Üzeyir Kotan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Bağcı, Vatan Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Çimen, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Zafer Taşkın, Ünal Tekeli, Recai Cesur, CHP İl Genel Meclis Üyesi Rıdvan İpek ve işçiler katıldı. Üzeyir Kotan'ın konuşmasının ardından tören sona erdi. - Çanakkale