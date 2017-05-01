Çanakkale'de 1 Mayıs Kutlamaları

Çanakkale'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda mitingle sona erdi.



Salı Pazarı'nda saat 13.30'da bir araya gelen işçiler, yürüyüş düzenledi. KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, işçiler, İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar alana da arama noktalarından geçerek girebildi. Polis ekipleri, alanın girişlerine kurduğu arama noktalarında, alana girenleri sıkı bir kontrolden geçirdi. Burada yapılan konuşmaların ardından, söylenen şarkı ve türkülerle etkinlik sona erdi. - ÇANAKKALE