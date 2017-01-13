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Çanakkale Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Çanakkale Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)BÜFE BASKININI YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği iddia edilerek gözaltına alınan M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K.

Çanakkale Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)

BÜFE BASKININI YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği iddia edilerek gözaltına alınan M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.

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