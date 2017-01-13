Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)
BÜFE BASKININI YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Çanakkale'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği iddia edilerek gözaltına alınan M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.
Çanakkale Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı
Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)BÜFE BASKININI YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği iddia edilerek gözaltına alınan M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K.
Büfe baskını cinayetinin zanlısı yakalandı(EK)
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