Çanakkale Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi Geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 158 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bugün saat 14.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı Rus savaş gemisi, saat 16.00'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Saat 16.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli personelin olduğu görüldü. - Çanakkale