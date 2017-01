Çanakkale Boğazı'nda "Ekmek Çinekopun Ağzında"

BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale Boğazı'nda, bereketli bir çinekop sezonu geçiren olta balıkçıları, kışın zorlu koşullarında ekmeklerini denizin derinliklerinden çıkarıyor.



Boğazda küçük tekneleriyle demir atıp, zorlu kış koşulları ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğuktan branda ve yaktıkları katalitik sobalarla korunan olta balıkçılarının gece karanlığından sabah saatlerine kadar süren zorlu mesaisine, AA ekibi tanıklık etti.



Her gün akşam saatlerinde küçük tekneleriyle Çanakkale Boğazı'na açılan olta balıkçıları, Eceabat önleriyle Poyrazlı, Çamburnu ve Akbaş fenerleri mevkisinde demir atıyor.



Oltalarını "Rastgele" deyip denizin derinliklerine bırakan balıkçılar, gece karanlığından sabahın erken saatlerine kadar süren av sırasında zorlu kış koşullarıyla da mücadele ediyor.



Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğuktan korunmak için teknedeki yaşam alanlarını branda ile kapatan balıkçılar, yaktıkları katalitik sobalarla ısınıyor.



Olta balıkçıları yakaladıkları ilk balıklarla karınlarını doyuruyor, ardından geçimlerini sağlamak için avlanıyor.



Eceabatlı Muhittin Tursun ve Zait Dırazlar da ortak aldıkları tekne ile boğazda olta balıkçılığı yapıyor.



"Gecede 80-100 kilo civarında balık yakalıyoruz"



Balıkçılardan Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akbaş mevkisinde iki aydır gece gündüz demeden çinekop avladıklarını söyledi.



Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını anlatan Tursun, şöyle konuştu:



"Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece civarlarına düşebiliyor. Teknemizin üzerinde brandadan yaptığımız korunak olması ve içeride de katalitik soba yaktığımızdan dolayı üşümüyoruz. Ancak diğer tekneler soğuk nedeniyle zorluk yaşıyor. Sürekli bu işi yaptığımızdan dolayı böyle bir şey düşündük. Tayfalarımız ile gecede 80-100 kilo civarında balık yakalıyoruz. Her gün 8 aile çinekoptan geçim sağlıyor."



"Ekmeğimiz çinekopun ağzında"



Tursun, bu yıl Çanakkale Boğazı'nda hemen hemen her noktada çinekop olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Allah'ın verdiği bir hikmet. Bazen gece saat 22.00'den sonra karnımız acıkıyor. Tuttuğumuz ilk çinekoplardan buğulama yapıyoruz. Hep birlikte yedikten sonra tekrar sabaha kadar balık yakalamaya devam ediyoruz. Yakaladığımız balıkları kilogramı 17-18 liradan kabzımallara veriyoruz. Ülkemizi seviyoruz, ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz Çanakkale Boğazı'nda çinekopun ağzında. Bizler de ekmeğimizi bu soğuk havada boğazın buz gibi suyundaki çinekoptan çıkarmaya çalışıyoruz."



Balıkçılardan Zait Dırazlar ise av süresince soğukla mücadele ettiklerini ancak sağlam önlem aldıklarını dile getirerek, "Bu sezon çinekopta bereketli bir dönem geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.