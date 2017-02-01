Çanakkale Birlik'ten "Afgan Çoban" Önerisi

TÜRKİYE'de gün geçtikçe büyüyen çoban ihtiyacı için öneride bulunan Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran, Afgan kökenli vatandaşlara yasal çalışma izni çıkarılması durumunda bu açığın kapanabileceğine değindi.



"BİRÇOK İŞLETME KAPANMAK ZORUNDA KALIYOR"



Yetiştiricilerin Türk çobanların yüksek maliyetini karşılayamadıklarını ve çoban bulmakta zorlandıklarını dile getiren Doç. Dr. Savran, "Yetiştiriciler, bu sebeple Afgan kökenli vatandaşları kaçak yollarla çalıştırıyorlar ve tespit edilince de devlete ceza ödemek zorunda kalıyorlar. Çoğunlukla tarım ve hayvancılık sektörlerinde geçici ve yasal olmayan yollardan çalışan Afgan kökenli vatandaşların, ülkemizde yaşanan çoban ihtiyacını karşılayacaklarını düşünüyoruz. İşletme sahiplerinin kaliteli ve sürekli çalışabilecek çoban bulamamaları sebebiyle büyük sıkıntılar çekiyor ve sırf bu nedenle birçok işletme kapanmak zorunda kalıyor" dedi.



"BİRLİK OLARAK KATKI SUNARIZ"



Kendi bölgelerinde üyeleri olan yetiştiricilerden de bu konuda ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini anlatan Savran, şöyle konuştu:



"Yetiştirici ve üreticilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda sektörde Afgan kökenli vatandaşlara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu vatandaşların hem kayıt altında tutulmaları, hem işgücü açığının giderilmesi hem de kaçak işçi çalıştırılmasıyla ilgili doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlanacak bir sosyal proje, bu anlamda hem gerekli hem de ülkemiz adına faydalı olacaktır. Çanakkale ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak böyle bir projenin hazırlanmasında katkılar sunabileceğimizi ifade etmek isteriz."



- Ankara