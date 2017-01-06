Çanakkale Beşir Derneği Halep İçin Yardım Topladı

Çanakkale Beşir Derneği, merkez ve ilçelerde başlattığı çalışmalarla Halep'teki savaş mağduru siviller için yardım topladı.



Çanakkale Beşir Derneği Başkanı Sebahattin Demirci 15 günlük süren çalışmalar sonucunda gıda, temizlik, giyim ve ihtiyaç malzemesi temin ettiklerini söyledi. Halepli vatandaşlar için toplanan malzemenin Bursa Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Kilis ve Reyhanlı'daki kamplara ulaştıracaklarını belirten Demirci,"Çanakkale merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde Halep'te savaş mağduru olan insanlarımıza Beşir Derneği olarak yardım kampanyası başlattık. Bu çalışmalar sonucunda gıda, temizlik, giyim, nevresim, çocuk giyimine kadar birçok ihtiyaca cevap verecek malzeme topladık. Bu hafta sonuna kadar Beşir Derneği bünyesindeki yardım tırlarıyla, Bursa Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla Kilis ve reyhanlı kampındaki mağdur insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Dernek olarak bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE