Çanakkale Belediyespor'un Konuğu Halkbank

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde çeyrek finalde Eczacıbaşı VitrA'ya elenen Çanakkale Belediyespor, 5'incilik, 8'incilik etabındaki ilk sınavında yarın evinde Halbank'la karşılaşacak.



Anafartalar Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Rövanş maçı cumartesi günü Ankara'da oynanacak. İki galibiyet alan takım Avrupa kupalarına katılmak için 5'incilik, 6'ncılık müsabakaları oynayacak, yenilen ekip 7'ncilik, 8'incilik için ter dökecek.



Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü karşılaşma 25 Nisan Salı günü Çanakkale'de yapılacak. 5'incilik, 8'incilik etabındaki diğer maç Beşiktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında gerçekleşecek. - İzmir