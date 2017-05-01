Çanakkale Belediyespor'un Konuğu Bursa Büyükşehir

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Play Off 2'nci etapta 5'inci 'lik için yarıştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Çanakkale Belediyespor, yarın rakibiyle evinde karşılaşacak.

Çanakkale Belediyespor'un Konuğu Bursa Büyükşehir

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Play Off 2'nci etapta 5'inci 'lik için yarıştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Çanakkale Belediyespor, yarın rakibiyle evinde karşılaşacak. Anafartalar Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İki galibiyet alan takım lig 5.'si, kaybeden ekip lig 6.'sı olacak. Seride durumun 1-1'e gelmesi halinde son randevu 5 Mayıs Cuma günü Bursa'da gerçekleşecek. - İzmir

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