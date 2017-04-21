Çanakkale Belediyespor Rövanş Mücadelesinde

VESTEL Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ilk maçında evinde Halkbank'ı 3-2 mağlup eden Çanakkale Belediyespor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.



Başkent Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Çanakkale temsilcisi galip gelirse 5'incilik, 6'ncılık için yoluna devam edecek. Halkbank'ın kazanması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması 25 Nisan Salı günü Çanakkale'de oynanacak. Elenen takım 7'ncilik, 8'incilik müsabakaları oynayacak. - İzmir