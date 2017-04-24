Çanakkale Belediyespor, Halkbank'la 3'üncü Maçına Çıkıyor
VESTEL Venus Sultanlar Ligi klasman etabında mücadele eden Çanakkale Belediyespor, yarın evinde Halkbank'la üçüncü ve son maçına çıkıyor.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi klasman etabında mücadele eden Çanakkale Belediyespor, yarın evinde Halkbank'la üçüncü ve son maçına çıkıyor.
Anafartalar Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İlk karşılaşmayı kendi sahasında 3-2 kazandıktan sonra rakibine deplasmanda aynı skorlar yenilerek seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Çanakkale Belediyespor, galibiyet halinde 5'incilik-6'ıncılık, mağlubiyet durumunda ise 7'ncilik-8'incilik için yarışacak. - İzmir