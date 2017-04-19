Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı Mağlup Etti
2016-2017 Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off 2'inci etabında Çanakkale Belediyespor, Halkbank ile karşılaştı.
2016-2017 Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off 2'inci etabında Çanakkale Belediyespor, Halkbank ile karşılaştı. Mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu xx, Yasin Okumuş xx,
Çanakkale Belediyespor: Beyza xx, Seda xx, Gözde Irgı xx, Jerkov xx, Buse x, Ceren xx, Jana Kulan xx, Şule Yetimoğlu x, Elif x, Hande x, Sinem x, Arzum x,
Halkbank: Derya xx, Grigoreva xx, Wilma xx, Hande Naz x, Starcevic x, Seda xx, Tutku x, Aslıhan x, Yeliz x, Fulden xx, Ceyda x, Pelin x, (Eylül, Duygu,)
Setler: 25-13, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8
Süre: 115 dakika (23-26-25-26-15)
(Murat Yüksel /İHA)