Çanakkale Belediyespor-Halkbank: 3-2





SALON: Anafartalar



HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Barış Karakoyun (xx)



ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza (xxx), Seda (x)x, Sinem (xx), Jerkov (xxx), Buse Kayacan (xxx), Ceren Kestirengöz (xx), Jana (xxx), Şule (x), Ceren Çınar (x), Elif (x), Hande (x), Gözde (xx), Arzum (x)



HALKBANK: Derya (xxx), Grigoreva (xx), Aslıhan (xx), Salas (xx), Hande (x), Ana (xx), Tutku (x), Eylül (x), Duygu (x), Fulden (xx), Seda (x), Yeliz (x), Ceyda (x), Pelin (x)



SETLER: 23-25, 25-17, 25-18, 17-25, 15-11



SÜRE: 128 Dakika (27-29-28-26-18)



VESTEL Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Klasman 2. etabında Çanakkale Belediyespor, evinde Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.



Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 4 seti 23-25, 25-17, 25-18, 17-25, 15-11'lik skorlarla sona erdi. Çanakkale ekibi tie-break setiyle Halkbank'ı 3-2 mağlup etti. Bu skorla seride durumu 2-1'e getiren Çanakkale Belediyespor, 5'inci olmak için mücadele edecek. - Çanakkale