Çanakkale Banyoya Bırakılan Soba Kovası Yaşlı Çiftin Sonu Oldu

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Sezai Kaya ile eşi 73 yaşındaki Hayriye Kaya çifti, üşümemek için duş öncesi banyoya getirdikleri yanan soba kovasından yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde yaşayan Sezai Kaya ve eşi Hayriye Kaya, dün (çarşamba) sabah duş almaya karar verdi. Havanın soğuk olması nedeniyle Sezai Kaya, üşümemeleri için evin salonunda bulunan odun sobasının kovasını banyoya getirdi. Öğleye doğru evi telefonla arayan yaşlı çiftin oğlu 42 yaşındaki Fethi Kaya, anne ve babasına ulaşamayınca meraklandı. Eve giderek içeri giren Fethi Kaya, babası ve annesinin cesedini bulunca jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazesi, aynı gün otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen yaşlı çift, bugün köy camisinde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.