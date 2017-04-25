Çanakkale Bakan Kılıç'tan Vefa Yürüyüşü Değerlendirmesi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında düzenlenen 57'inci Alay Vefa Yürüyüşü'nün ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından basın toplantısı yaptı. Yürüyüş ile Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yılını idrak ettiklerini kaydeden Bakan Kılıç, Burada 102 yıl önce 1915'te ecdadımızın hayatını hiçe sayarak ortaya koymuş olduğu mücadele, ülkenin birliği, geleceği, milletimizin, mukaddes değerlerimizin korunması için, tabiri caizse yedi düvelin bir araya gelip üstümüze çullandığı zamanlar, buna karşı burada ülkemizin, milletimizin ve o zamanki tüm coğrafyanın her yerinden her bir köşesinden gelip şehit olan aziz ecdadımız anısına, gençlerimiz ile beraber yürüdük. Tabii geçmişten aldığımız gücün geleceğe doğru nasıl bizi götürdüğünü de yürüyüşe katılan tüm gençlerimiz hissettiler. Özellikle 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye ihanet edenlerin, hainlerin karşısında gençliğimiz dimdik durdu. Bir kere daha burada tüm milletle beraberce karşı durduğumuz o darbe girişimini Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla, Başbakanımız'ın davetiyle sokağa çıkan ve bu darbe girişimini de tarihe gömen bu aziz milletin evlatları burada ecdadının ortaya koymuş olduğu fedakarlığı ve onun izinde yürümeyi de yaşamış oldu dedi.