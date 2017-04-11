Çanakkale Atı ve Sabanıyla Teknolojiye Meydan Okuyor

Atı ve sabanıyla teknolojiye meydan okuyor



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Kemal Ercan, traktörün giremediği arazileri, atının çektiği kara sabanla sürerek geçimini sağlıyor.



Bayramiç merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı Daloba Köyü, Yassıbağ Köyü, Beşik Köyü, Çavuşlu Köyü, Köseler Köyü, Gedik Köyü ve Sarıot Köyü sakinleri, teknolojiye ayak uydurdu. Bağcılıkla uğraşan köylüler, katır ve atlarını sattı. Satın aldıkları traktörün arkasına taktıkları pulluklarla arazilerini sürmeye başladı. Daloba Köyü'nde yaşayan Kemal Ercan ise 10 yıldır, traktörün giremediği dik ve engebeli arazileri, para karşılığı atının çektiği sabanla sürüyor. Traktörün giremediği arazilerde işin kendisine düştüğünü belirten Ercan, bölgedeki bağları dönümü 45 liraya sürerek, geçimini sağladığını ifade etti. Maharetle işini yaptığını söyleyen Ercan, atla birlikte bağı süren kişinin de işinin ehli olması gerektiğini ifade etti. Bağ sürme sezonunda bu işi yapan 3 ya da 5 kişinin bu şekilde bir gelir elde ettiğini kaydeden Ercan, kara sabanla yapılan sürümün, bağların köklerine zarar vermediğini ifade etti.