Çanakkale Assos Aristoteles'e Kavuştu

Assos Aristoteles'e kavuştu



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü'ndeki Assos Antik Kenti'nde, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Aristoteles'in heykeli yenilenerek yerine konuldu.



Assos Antik Kenti'nde yaklaşık 2400 yıl önce yaşayan ve antik kentte açtığı felsefe okulunda dersler veren Aristoteles'in (Aristo), antik kent girişinde turistleri karşılayan heykeli, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmiş, heykelin sağ kolu kırılmış ve yüz kısmında da önemli tahribat oluşmuştu. Onarılması için Behramkale Köyü Muhtarlığı tarafından İzmir'e gönderilen Aristo heykeli, yenilerek tekrar kaidesine konuldu. Heykelin yenilenmesinin 6 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.



Aristo heykelinin turizm sezonu öncesinde tekrar yerine konulduğunu belirten Behramkale Köyü Muhtarı Hüseyin Kaplan, "Tahribat olan heykelimiz muhtarlık bütçesinden tekrar yapılarak yerine konuldu. Kaidesini de yeniledik. Boyutları aynı fakat kaidesini biraz yükselttik ve tekrar yerine koyduk" dedi.