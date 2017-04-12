Çanakkale Afad'a Yeni Kurtarma Aracı

AFAD Başkanlığı tarafından, deprem, sel, heyelan, çığ, suda boğulma gibi tüm afet ve acil durumlarda kullanmak üzere Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne hafif tonajlı arama ve kurtarma aracı tahsis edildi.



Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü envanterine dahil olan yeni kurtarma aracında, hidrolik ve şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, çok amaçlı kesiciler, sesli ve görüntülü arama cihazları, kaldırma yastıkları, aydınlatma setleri gibi afet ve acil durumlarda hareket kabiliyetini geliştiren 22 parçadan oluşan arama kurtarma ekipmanları bulunuyor. - ÇANAKKALE