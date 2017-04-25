Çanakkale 57. Alay Şehitlerine Vefa

Adıyaman'da vatandaşlar Çanakkale Savaşında tamamı şehit düşen 57. Alay şehitlerini unutmadı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çanakkale 57. Alay şehitleri için anma programı düzenlendi.



1915 yılında Çanakkale kara savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan ve madalyasını alacak yiğidin kalmayarak vatan uğruna hepsinin şehit olduğu 57. Alay Şehitleri Adıyaman Mezarlık Camiinde sabah namazında anıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Bir Ölüp Bin Diriliriz" sloganıyla 57. Alay Şehitleri için düzenlenen sabah namazı programına Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gençler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Mezarlık Caminde gerçekleşen sabah namazında 'Çanakkale Şehitleri' konulu vaaz verilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şahadet mertebesine erişen 57. Alay şehitleri ile tüm şehitler için dua edildi.



Namaz sonrası Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, camii bahçesinde kurulan kazanların başına geçerek, vatandaşlara 57. Alay'ın son sabah yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı.



Camideki anma programının ardından Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, şehitliğe geçerek şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinden İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Çanakkale zaferinin ecdadımızın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Vali Abdullah Erin, "Çanakkale Zaferi, vatanı, milleti ve bağımsızlığı uğrunda göğsünü siper ederek, canını seve seve feda edip, şehit olmayı milli bir görev kabul eden aziz milletimizin evlatlarının azim ve cesaretinin destanıdır. Çanakkale, 57. Piyade Alayında madalyasını alacak yiğidin kalmadığı, hepsinin şehit olduğu bir yer ve tarihe gömülmeyen aslanların mücadelesidir. Yüce Ecdadımız vatanını düşmana terk etmediği gibi bizlerde ecdadımızın izinde yürüyerek aynı şekilde vatanımızı çiğnetmeyeceğimizi şerefle ifade ediyoruz. Aziz milletimiz, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi, 100 yıl sonra da benzer işgal girişimlerine karşı şanlı bir direniş ortaya koyarak, vatanını korumak için neler yapabileceğini en gür sesle, aynı ruh ve inançla 15 Temmuz gecesi yedi cihana ilan etmiştir. Bu vesile ile Çanakkale şehitlerimize, son dönemde vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele eden ve bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN