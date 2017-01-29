Çanakkale 1. Amatör Lig

Çanakkale 1. Amatör Liginde Gökçeadaspor, deplasmanda Ayvacık Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.



Ayvacık 21 Eylül Stadyumunda oynanan mücadelede ilk yarıya hızlı başlayan taraf Ayvacık Belediyespor oldu.



Karşılaşmanın 12. dakikasında Yusuf Öztürk Ayvacık Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Gökçeadaspor ise aradığı golü 28. dakikada buldu. Barış durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde tamamlandı.



İkinci yarıda, Gökçeadaspor'dan Mehmet 53. Mikail ise 67. 88. dakikalarda bulduğu gollerle durumu 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.