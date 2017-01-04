Çan Myo Öğrencilerine Enerji Eğitimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu Enerji Topluluğu, Sanayi-Üniversite işbirliği kapsamında eğitim düzenledi.



Kaleseramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin, Enerji Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte Çan MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım ve Enerji Tesisleri İşletmeciliği öğrencilerine eğitim verdi. Atakan Çetin, eğitim kapsamında öğrencilerle saha bilgisi, teknik bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Günümüzde işletmelerin yaygın olarak kullanmaya başladığı Kojenerasyon ve Trijenerasyonun teknik bilgilerinin detaylı olarak anlatıldığı eğitimde, bu sistemlerin işletmelere sağladığı faydalar öğrencilere vak'a sunumlarıyla aktarıldı. Çetin, ayrıca Enerji Topluluğu öğrencilerine, Kale Seramik Fabrikaları'nda Kojenerasyon gezisi için yardımcı olacağına dair söz de verdi. Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat'ın teşekkür konuşmasında sektör temsilcilerinin eğitimlerinin önemi ve devamı konusundaki temennilerini dile getirmesinin ardından eğitim Atakan Çetin'e hediye takdimi ile sona erdi. Enerji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Sevcan Turan da yaptığı konuşmada, kendilerine eğitim imkanı sunan Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat'a ve profesyonel eğitimleri için Kaleseramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin'e teşekkürlerini sundu ve bu tür eğitimlerin Bahar Yarıyılında da devam edeceğini belirtti. - ÇANAKKALE