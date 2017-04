Can Holding Dünya Oyuncusu Olma Yolunda

Can Holding, dünya markası olma yolunda Güney Kore'de bulunan dünya çapındaki bir firma ile ortaklık görüşmesi yapıyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tectone Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, "Can Holding olarak bu güne değin bir çok atılım yaptık. Enerji, turizm, sağlık ve inşaat alanlarında yaptığımız hizmet ve çalışmalar dışında elektronik ve küçük ev aletleri konusunda da dünya pazarına oynuyoruz. Bu anlamda ülkemiz ekonomisine yepyeni bir katma değer sağlayacak önemli bir girişimde bulunarak Güney Kore'de bulunan dünya çapındaki bir firma ile ortaklık görüşmeleri yapıyoruz" dedi.



Awox markası ile küçük ev aletleri ve teknoloji ürünlerini yüksek teknoloji ile buluşturduklarını bununla da ekonomide ithalat yarasına merhem olduklarını belirten Murat Can, "Üretim ve pazar payımızla Türkiye'nin ilk 5'in içine girmeyi başardık" şeklinde konuştu.



Murat Can, "Bu alanda şimdiye kadar bir çok yatırım yaptık, 40 bin metrekare olan üretim hattımıza 15 bin metrekare ek üretim hattı ekledik. Bunun yanı sıra devletimizin istihdam seferberliğine katılım sağlayarak 300 yeni istihdam sağladık. Şimdi ise yepyeni bir hizmet ve gelişen global dünyanın güçlü bir oyuncusu olma hedefimiz için Güney Koreli büyük bir firma ile ortaklık görüşmelerimiz devam ediyor. Elektronik ve küçük ev aletleri alanında yapılacak bu ortaklıkta üretim tamamıyla Türkiye'de, Can Holding'e ait Çerkezköy'deki teknoloji tesislerinde gerçekleşecek, bu da dünya piyasasında yer edinme adına bize ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacak; Ana temamız dünya oyuncusu olmak" dedi.



"Yatırımlarımız sürüyor"



Bu alandaki yatırımlarıyla, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri konusunda yıllık 8 milyon adet üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye'nin devleri arasına girmeyi başardıklarını dile getiren Can, "Bütün tasarımlarımızı ve testlerimizi kendimiz yapıyoruz. Uluslar arası bir çok sertifikamızla da güven veriyoruz. Şimdi ise bu ortaklıkla adımlarımızı büyüterek devam edeceğiz" diyerek dünya çapında marka olma yolunda geleceğe yönelik vizyonlarını ifade etti. - İSTANBUL