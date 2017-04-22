Can Gox
Caz ve blues sanatçısı Can Gox, 22 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.
Caz ve blues sanatçısı Can Gox, 22 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.
16 yaşından itibaren İstanbul'un çeşitli mekanlarında şarkı söylemeye başlayan Can Gox, müzik eğitimini Bilgi Üniversitesi'nden kazandığı burs eşliğinde devam ettirdi. Gox; eğitim süresince Randy Esen, Nükhet Ruacan, E. Ali Perret, Aydın Esen, Mike Wilkens, L. Butch Morris, Neşet Ruacan gibi değerli eğitmenlerle yaşadığı paylaşım ve birikimi sahne performansına yansıtmayı müzikal felsefe olarak amaç edindi.
2000 senesinde kurulan Blues-Mobil Swing/Jump Blues ile yola çıkan Can Gox, daha sonra seslendirdiği beste ve yorumları ile dizi filmlerde duyuldu.
Dizi Filmer
"İtirazım Var" – Müslüm Gürses / TRT Şubat Dizisi
Dal Goncayı Bir Sabah / Beste - Şubat Dizisi
Haydar Haydar / Neşet Ertaş - Kuzey Güney Dizisi
Film Müziği
Kaybedenler Kulübü (2011)
Labirent (2012)
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli
Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)
Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Can Gox
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır