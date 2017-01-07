Caz ve blues sanatçısı Can Gox, 7 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.



16 yaşından itibaren İstanbul'un çeşitli mekanlarında şarkı söylemeye başladı. Müzik eğitimini bilgi üniversitesinden kazandığı burs eşliğinde devam ettirdi. Eğitim Süresinde Randy Esen, Nükhet Ruacan, E.Ali Perret, Aydın Esen, Mike Wilkens, L.Butch Morris, Neşet Ruacan gibi değerli eğitmenlerle yaşadığı paylaşım ve birikimi sahne performansına yansıtmayı müzikal felsefe olarak amaç edindi.



2000 senesinde kurulan Blues-Mobil swing/jump blues ile yola çıkan Can Gox daha sonra seslendirdiği beste ve yorumları ile dizi filmlerde duyuldu. Mart ayında "Yalnızım Ben" albümü ile dinleyenlerine kavuşan Gox, ekim, kasım ve aralık ayları boyunca sürecek turneye hazırlanmaktadır.



Dizi ve Filmler



İtirazım var – Müslüm Gürses / TRT Şubat Dizisi



Dal Goncayı Bir Sabah / Beste-Şubat Dizisi,



Haydar Haydar/Neşet Ertaş-Kuzey Güney Dizisi



Film Müziği : Kaybedenler Kulübü 2011 Labirent 2012



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