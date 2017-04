Can Dündar'a 2 Yıla Kadar Hapis Istemi

Gazeteci Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Gazeteci Can Dündar hakkında bir vatandaşın ihbarı üzerine "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Mehmet Akif Ceylan isimli bir vatandaşın beyanı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, Can Dündar hakkında çeşitli dosyalar kapsamında 5 ayrı yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.



Şüpheli Can Dündar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardaki söylemleri nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin Emniyet Teşkilatlarını ve Yargı Organlarını Alenen Aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



(İHA)