Can Dündar

Batı demokrasine yönelik bir asırlık çağdaşlamının ardından, mustafa kemal tarafından kurulan laik türkiye cumhuriyeti mustafa kemalin yerine almaya niyetli kişi tarafından yıkılabilir. Recep Tayyip ERdoğan, 2001 yılında büyük ekonomik krizden sonra batının desteklediği muslüman demokrat olarak iktidara geldi. 15 yıl içinde kudret ve gücü sayesinde kazandığı altı seçimden sonra iktida rsarhoşu oldu. Ben dahil Rejimi eleştiren bir çok gazeteciyi hapse attı.15 temmuz darbe girişiminde sonra yaklaşık 70,000 kişiyi yakaladı.

Her zamankien daha otoriter, ecomomideki dengesizliği gizlemeye çalışan ve batıdan uzaklaşan Erdoğan referandum zaferinin kendisini dahada güçlendireceğini iddia etti. Sadece şehirleri kaybetmediği için değil ayrıca her tarafı suçlama kabiliyetini kaybettiği için bu sonun başlangıcı olabilir.