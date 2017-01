Can Dostları İçin Yardım Toplayan İngiliz'e Teşekkür Plaketi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde 30 yıldan bu yana sokak hayvanlarına kol kanat geren ve "Sokak kedilerinin annesi" olarak bilinen İskoç asıllı İngiliz Jeannie Thirkill'e hiç tanımadığı bir vatandaşından destek geldi. İngiliz Kim Adams, Facebook'ta gezinirken ismini ve sokak hayvanları için yaptıklarını öğrendiği Thirkill'e hayran kalıp, düzenlediği bir günlük kampanyada topladığı 3 bin lirayı, barınağı çatısı altında bulunduran Marmaris Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışladı. Dernek, bu desteği nedeniyle Kim Adams'a teşekkür plaketi verdi.



Marmaris'te yerleşik olarak yaşayan İngiliz vatandaşı Kim Adams'ın, Facebook'ta gördüğü, hayvan dostu Jeannie Thirkill ve hayvan barınağı hakkındaki yazı dikkatini çekti. Bunun üzerine araştırmasını sürdüren Adams, Thirkill'in hiçbir karşılık beklemeden onca sokak hayvanınan sahip çıkarak çok kutsal bir iş yaptığını öğrenince, hayran kaldı. Thirkill'in sokakta bulduğu bacağı kırık 'Jacko' isimli bir köpek için yaptıklarını ve onun halen sağlığına kavuşamamış olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü öğrendiğinde ise hayranlığı daha da arttı. Bunun üzerine Adams, barınağı ziyaret edip Thirkill ile tanıştı. İki gün sonra ülkesine gideceği için zamanı kısıtlı olan Adams, barınaktaki tedavisi devam eden 'Jacko' isimli köpek ve diğer hayvanların bakımına destek olmak için acil olarak arkadaşları arasında Facebook üzerinden haberleşerek 24 saatlik bir kampanya düzenledi.



"BAĞIŞ YAPMAK İÇİN HAYVAN AŞIĞI OLMAYA GEREK YOK"



Adams, kampanyayı duyurmak için Facebook'ta İngilizce şu paylaşımda bulundu: "Marmaris ve çevre alanlarda sokak köpekleri ve kediler için her zaman bir sorun olduğunu biliyordum. Bugün gerçeği görerek gözlerim açıldı. Jacko (Barınakta bakıma muhtaç köpek) ve tüm kürklü arkadaşları ile çok duygusal toplantı yaptık. Bu hayvanlar inanılmaz! Kızım Nevaeh, buradaki eşek, at ve tavuk da dahil olmak üzere pek çok hayvanla oynamaktan mutluydu. Jacko'nun kırık bacağı hala iyileşmemiş. Hala hasta ve topallıyor. Hayvanların bakımlarının ne kadar pahalı ve zor olduğunu biliyorum. Barınaktaki Jacko gibi daha çok fazla yardıma ihtiyacı olan köpek vardı. Hepsi çevremi sarmış, durmadan beni öpüyorlardı. Kediler çok güzel ve çok zekiydi. Tüyleri parlıyordu ve çok sağlıklıydılar. İlk kez iki eşekle anne-kız tanıştık. Jeannie'yi tanımak muhteşem oldu. Linda, Mcgregor ve Jeannie isimli köpeklere aşık oldum. Sığınağı ziyaret etme fırsatı verdiği için Jeannie'ye kendimi çok minnettar hissediyorum. Çünkü bu hayvanlar, Jeannie Thirkill yüzünden güvenli ve sevgi içindeler. Kadın inanılmaz. İnandığı şey için ayakta duruyor ve bu masum hayvanları acı bir hayattan koruyor. Her bir hayvan hakkında konuşurken gözlerinde sevgiyi gördüm. Gözleri, gözyaşları içinde her hayvanın sevdiği ve sevmediği şeyleri biliyor. Hepsine ayrı ayrı isim vermiş. Tüm hayvanlar onun komutlarını yerine getirmek için yarışıyor sanki. Çünkü onun kendilerini ne kadar sevdiğinin farkındalar. Onu yeni tanıdım ve her türlü desteği vereceğim. Lütfen bağış yapın ve bu hayvanları kişisel bakım, yiyecek ve veteriner faturaları için destek olun. Çünkü şimdiye kadar bunlar Jeannie sayesinde ve bağışlar tarafından ödendi. Bağış yapmak için hayvan aşığı olmaya gerek yok. Bu güzel kadın ve barınağın yardıma ihtiyacı var. Bunu lütfen herkes paylaşsın."

AdamS, sadece bir günlük kampanyada topladığı 3 bin lirayı barınağı bünyesinde bulunduran Marmaris Hayvanları Koruma Derneği'nin hesabına yatırdı. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gürol Yakal, Adams'a desteği nedeniyle, düzenledikleri bir törenle teşekkür plaketi verdi.



Dernek Başkanı Gürol Yakal, törendeki konuşmasında Adams'a böyle bir sosyal projeye adım attığı için teşekkür edip, "Barınağımızdaki hayvanlar için her zaman yardım ve bağışlara açacığız. Can dostlarımız için yapılan bu yardımlar, derneğimizde kayıt altında tutuluyor. Buradaki hayvanların bakımı için harcanan her kuruşunda hesabı tutuluyor. Özelikle, hayvanların tedavileri için veterinerlere önemli mektarda para harcıyoruz. Bağışlar, bizim için bu neden çok önemli" dedi.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



İlk kez tanıştığı Kim Adams'ın duyarlı davranışı karşısında duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Jeannie Thirkill, "Her zaman yeni birileri çıkıyor ve bizlere yardımda bulunarak barınaktaki hayvanların bakımlarını sürdümemize destek oluyor. Bize ne kadar çok destek eden kişi bulabilirsek biz bir o kadar daha fazla çalışırız. Özellikle sakat hayvanlarımızı sahiplendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu iş devam edecek. Durmak yok. Şu anda daha güçlü devam ediyoruz, çünkü artık bize destek olan derneğimiz var. Ne kadar yeni insan gelirse aramıza o kadar büyür ve daha iyi hizmet veririz" diye konuştu.

Kim Adams ise ülkesinden döndüğünde Thirkill'e destek olmaya devam edeceğini, barınaktaki hayvanlar için tekrar kampanya düzenleyeceğini kaydetti.

Thirkill, barınakta 200'ün üzerinde kedi, 17 köpek, dört eşek, bir at ve bir başkuşun yanı sıra çok sayıda tavuk ve kaplumbağanın da bakımını yapıyor. - Marmaris