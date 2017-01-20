Can Dostlara Mama Desteği

Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden öğrenciler, can dostlara mama ve palet hediye etti.



Öğretmenleri ve Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven ile barınağı ziyaret eden öğrencileri, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı karşıladı. Hayvan Barınağını gezerek barınakta kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen öğrenciler, kendi elleriyle can dostlara mama vererek onları besledi. Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olan Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının modern bir ortamda bakılarak tedavilerinin yapıldığını söyledi. - MANİSA