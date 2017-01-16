Çan'da Samanlık Yangını

Çan İlçesi'ne bağlı Kocayayla Köyünde samanlıkta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Bayram K'ya ait samanlıkta jeneratörden çıktığı tahmin edilen yangında samanlık tamamen yandı. Çan Belediyesi ve Kaleseramik Fabrikaları itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürüldü.Söndürme çalışmalarına köylülerde traktör kepçe ve ekipmanlar ile katılırken, samanlığın tamamen yandığı can kaybının olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE