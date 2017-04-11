Çan'da Köy Yoılları Onarılıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çan Şantiyesine bağlı ekiplerince, ilçeye bağlı 65 köy yollarının onarımı yapılıyor.



Kış aylarında aşırı yağışlar başta olmak üzere kötü hava şartları nedeniyle bozulan Çan ilçesine bağlı köy yollarının tamir ve bakımının belirlenen bir program dahilinde bakıma alındığını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çan Şantiyesi Şefi Mehmet Kopuk, tamirat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Bugün Çanakkale İl Karayolu'ndan başlanarak Büyükpaşa köyü yolunun asfalt yama, bakım ve tamir çalışmalarını birer greyder ve silindirin yanı sıra iki kamyon ve 10 personel ile yürütüldüğünü kaydeden Çan Şantiye Şefi Mehmet Kopuk, "Bize verilen program dahilinde köy yollarının tamir ve bakım işlemlerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz" dedi. - ÇANAKKALE