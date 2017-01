TFF 1. Lig müsabakasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök "Bu mağlubiyetten ders çıkartmamız lazım" dedi.



Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem, kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Atabilirdik, bizim lehimize de değişebilirdi oyun. Top biraz daha onları sevdi. Mağlup olduk çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu işten ders çıkartmamız lazım, Balıkesirspor kulübü olarak ayakta kalmamız lazım. Balıkesirspor ilk defa maç kaybetmiyor çok hırpalarsak oyuncumuzu, çok daha kötü günler yaşayabiliriz. Ne zaman dan bir ikaz ediyorum zaten kısıtlı kadromuz var, bu kısıtlı kadroyla çok fazla işler yapmak peşindeyiz. Bu çocukların kafalarını inşallah bir an evvel ayağa kaldırmak zorundayız. Oyuncularımız bugün ellerinden geleni yaptılar, bir tek golümüz eksikti. Golü atsaydık maçı çok farklı rahat bir konuma taşıyabilirdik" dedi. - BALIKESİR