Can Bonomo ve Fatma Turgut Aynı Sahnede
ALTERNATİF müziğin başarılı isimlerinden Can Bonomo, "Wepublic Akustik" kapsamında Akmerkez'deki Wepublic mağazasında konser verecek.
ALTERNATİF müziğin başarılı isimlerinden Can Bonomo, "Wepublic Akustik" kapsamında Akmerkez'deki Wepublic mağazasında konser verecek.
Mart ayında pop şarkıcısı Göksel'in sahne performansıyla başlayan ve geçtiğimiz ay Fatma Turgut ve Emre Aydın ile devam eden "Wepublic Akustik" konser serisi, bu ay Can Bonomo'yu ağırlayacak. Bonomo'nun 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de vereceği konseri, müzikseverler ücretsiz izleyebilecek. Konserde ayrıca Fatma Turgut da sahneye konuk sanatçı olarak çıkacak ve Can Bonomo ile düet yapacak.
- İstanbul