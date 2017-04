Can Bonomo'nun Yeni Albümünün Ilk Klibi Yayımlandı

Haber Orhan SENCER İstanbul DHA



Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 4'üncü albümü Kainat Sustu'nun ilk video klibini Kal Bugün şarkısına çekti.



Hasan Kuyucu yönetmenliğinde ve Murat Tuncel görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte Can Bonomo, performans sahneleri ile dikkati çekti. Özgür Biber'in başrolünü üstlendiği ve tarihi Hünkar Suyu Kasrı'nda çekimleri tamamlanan klip, toplumdan soyutlanmış yalnız bir adamın kendisine cansız bir vitrin mankeni yapması, ona bağlanması ve ardından etrafındakiler tarafından kabul görmeyip dışlanarak umutlarını yitirmesini konu alıyor.



Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi Can Saban'a ait olan Kal Bugün şarkısının klibi, yaklaşık 30 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Avrupa Müzik markası ile yayımlanan Kainat Sustu albümünün ilk video klibi, bugün müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.