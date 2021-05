Can Bonomo kimdir? Can Bonomo kaç yaşında, nereli? Can Bonomo biyografisi!

22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tanıttı. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk on arasına girerek 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde yarışmaya hak kazandı ve final gecesi 112 puan alarak yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu olan Can Bonomo kimdir?