Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 29 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sahne alıyor.



İlk albümü "Meczup" ile kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Can Bonomo, ikinci albümü "Aştan ve Gariplikten" ile de aynı başarıyı yakaladı.



Can Bonomo, alaturka nağmelerden indie melodilere gezinen, zengin ve müzikal olarak çok renkli sahnesi ile dinleyicilerin kulakları için yine bir ziyafet sunmaya hazırlanıyor. Farklı müzik çalışmaları ve internet üzerinden gerçekleştirdiği online konserler ile de dikkatleri çekiyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Can Bonomo



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır