Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 28 Nisan'da Hayal Kahvesi Bandırma'da sahne alıyor.



İlk albümü "Meczup" ile kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Can Bonomo, ikinci albümü "Aştan ve Gariplikten" ile de aynı başarıyı yakaladı.



Can Bonomo, alaturka nağmelerden indie melodilere gezinen, zengin ve müzikal olarak çok renkli sahnesi ile dinleyicilerin kulakları için yine bir ziyafet sunmaya hazırlanıyor. Farklı müzik çalışmaları ve internet üzerinden gerçekleştirdiği online konserler ile de dikkatleri çekiyor.



Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Bandırma



Mekan : Hayal Kahvesi Bandırma



Mekan Adresi : Haydar Çavuş Sk. No: 8



Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Can Bonomo



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır