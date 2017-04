Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 12 Nisan'da Hayal Kahvesi Kahramanmaraş'ta sahne alıyor.



İlk albümü "Meczup" ile kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Can Bonomo, ikinci albümü "Aştan ve Gariplikten" ile de aynı başarıyı yakaladı.



Can Bonomo, alaturka nağmelerden indie melodilere gezinen, zengin ve müzikal olarak çok renkli sahnesi ile dinleyicilerin kulakları için yine bir ziyafet sunmaya hazırlanıyor. Farklı müzik çalışmaları ve internet üzerinden gerçekleştirdiği online konserler ile de dikkatleri çekiyor.



Detaylar :



İl : Kahramanmaraş



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Kahramanmaraş



Mekan Adresi : Haydar Aliyev Bulvarı.Piazza AVM.



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Can Bonomo



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır