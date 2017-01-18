Çan Belediyesi'nden Spora Destek

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, ilçedeki spor faaliyetlerine destek verdiklerini söyledi.



Kuzu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli sosyal belediyecilik anlayışıyla, belediye bünyesinde kurulan spor kulüpleriyle ve spora, sporcuya destek vermeye devam ettiklerini belirtti.



Geçen yıl Çan Belediyesi Güreş Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk'ün 3 ayrı dalda sahip olduğu Türkiye şampiyonluğunun hemen ardından Avrupa güreş şampiyonluğuyla ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırdığını hatırlatan Kuzu, bunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.



Başkan Kuzu, spora ve sporcuya yapılan desteğin her zaman başarıyı da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bizler belediye olarak, sporla ilgili birçok dalda faaliyet gösteriyoruz ve bununla ilgili çeşitli yatırımlarda bulunuyoruz, bu anlamda güreş kulübümüze gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Özellikle ata sporumuz olan güreşin devamı için ayrı bir özen gösteriyoruz ve güreşçilerimiz de bizlere ulusal ve uluslararası kazandıkları başarılarla bu gururu yaşatıyor. Spora ve sporcuya yapılan destek, başarıyı da beraberinde getirir. Biz de buna defalarca şahit olduk, çünkü Güreş Kulübümüz katıldığı birçok müsabakadan galibiyetle dönmüştür, 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etmiştir. Hatta Avrupa'da şanlı bayrağımızı dalgalandırarak milli gurur kaynağımız olan güreşçimiz Feyzullah Aktürk bizlere Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşattı. Bu anlamda kendisine, tüm Çan Halkı adına müteşekkiriz. Dolayısıyla bu başarılar maddi manevi desteklenmeli, nitekim biz de bu desteklerimizi eksik etmiyoruz. Bizim tek beklentimiz sporcularımızın başarısı olacaktır. Ben, tüm sporcularımıza geçmişten bugüne dek elde etmiş oldukları tüm başarıları için bir kez daha teşekkür eder ve bu başarılarının devamını dilerim."



Kuzu, kendisini ziyaret eden sporculara malzeme yardımlarını takdim etti.