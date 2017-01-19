Çan Belediyesi 5. Satranç Turnuvası

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, bu yıl beşincisini düzenleyecekleri satranç turnuvasının 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde yapılacağını söyledi.



Kuzu, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra geleneksel hale dönüştürmeye çalıştıkları sosyal projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.



Bu kapsamda ata sporu yağlı güreşler, yaz spor okulları, satranç turnuvaları, kitap fuarları gibi pek çok etkinlik düzenlediklerini anlatan Kuzu, tüm bu faaliyetlerin hedef kitlesinin de esas itibarıyla çocuklar ve gençler olduğunu belirtti.



Satranç turnuvası 31 Ocak'ta başlıyor



Kuzu, geleceğe yatırım için düzenledikleri faaliyetler arasında yer alan Çan Belediyesi Satranç Turnuvası'nın bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini kaydederek, sadece Çan ilçesine yönelik değil Çanakkale il genelinin katılımına açık olarak düzenledikleri turnuvanın 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde yapılacağını bildirdi.



Turnuvanın ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride yapılacağını dile getiren Kuzu, her kategoride dereceye girenlere çeşitli ödüler verileceğini sözlerine ekledi.