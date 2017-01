Genco Erkal'ın Can Yücel'in şiirlerinden uyarladığı tek kişilik oyunu "Can", Kemal Kocatürk'ün yönetiminde sahnelenmeye devam ediyor.



Can Yücel şiirlerinden uyarlayan: Genco Erkal



Video, desenler: Mehmet Güleryüz



Yöneten, oynayan: Kemal Kocatürk



Müzik: Ayça Kocatürk



Çevre düzeni: Sırrı Topraktepe



Işık: Aslı Atasoy



"Canlıyız, canlı mı canlı



Ölüler yaşamadıkları için ölüler...



Yaşam adına ölenler



Kıyamete kadar yaşayanlar..."



6 Sezondur aralıksız süren ve bazen de yasaklanan "Can" oyunu, Can Yücel'in 85. Doğum yılına ithafen başlamış bu sezon ise şairin 90. doğum yılını kutluyor. Hayatın içinden bir an bile eksilmemiş, kendine bile sığmamış ve taşmış bir şairi 90. doğum yılında kendi şiirlerinden uyarlanmış hayat öyküsüyle anmaya ve yaşatmaya devam ediyor "Tiyatro Kumpanyası". Can Yücel'in şiirlerinden Genco Erkal'ın uyarladığı tek kişilik oyunu Kemal Kocatürk yönetiyor ve 5 sezondur oynuyor. Can Yücel şiirleri kadar muzip, sert, dik ve duyarlı, Türk resminin desen virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Mehmet Güleryüz'ün "Can" için hazırladığı video-desenler de rol alıyor Kemal Kocatürk'le birlikte. Can Yücel'in kendi şiirlerinden hayat öyküsüyle yeniden "Can" bulmasına tanık oluyor izleyenler; Doğumundan, Adana cezaevi yıllarına, Kuzguncuk'tan Datça'ya, Datça'da huzuru bulduğu "anasının gözü mavi"liklerde "Can"ın izini kah gülerek, kah ağlayarak sürüyor. Can Yücel'i 90. Doğum yılında yaşam öyküsü olarak uyarlanmış şiirleriyle anarken, ülkemizin son 45 yılına da Can Yücel'in gözünden bir bakış atıyoruz. 5 sezondur dolu dolu oynayan bu oyunu henüz hala seyretmediyseniz, gelin siz de "Can"ın yeniden şiir, resim ve müzikle "Can" bulmasına eşlik edin.



"Anamın ipiyle indim gökdelen damınızdan



Kelebek gibi girdim kelebek camınızdan



Taksinize mülkünüze dairenize…



Vesairenize…



Şiir fenerimle de baktım, son çığlık!



Aşk yokmuş sizde beş paralık!