Çamurda Elleri, Gelecekte İzleri Oldu

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Halk Eğitim Merkezi'nin 3'üncüsünü düzenlediği 'Çamur Şenliği' renkli görüntülerle gerçekleştirildi.



Çeşme'de eğitim gören ilkokulların 4'üncü sınıf öğrencileri ve Çeşme Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar çamurdan yaptıkları eserlerle hayallerini şekillendirdi. Şölen havasında gerçekleştirilen 3'üncü Çamur Şenliği'ne Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ali İrfan Karakuş, Çeşme İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Yıldız ve öğrenci velileri katıldı. 3. Çamur Şenliği'nin açılış konuşmasını Namık Kemal İlkokulu 4'ücü sınıf öğrencisi Sinem Gülten Demiröz yaptı. Demiröz, şunları söyledi:



"Bizleri çamur ile tanıştırıp, yaratıcılık ve hayal gücümüze fırsatlar tanıyan bu çamur şenliğine heyecanla katıldık. Çamura, bize rehberlik eden eğitmenler sayesinde dokunduk, şekil verdik, 3 boyutlu olarak hayallerimizi ortaya çıkardık. Gerek yapım aşamasında, gerek sonuç aşamasında çok mutlu olduk. Çamurun çok amaçlı, yaratıcı bir madde olduğunu fark ettik. Bundan sonraki yaşamımızda da belki bir projede, belki de bir meslekte, bize yaratıcılık ışığı yaratacak bu maddeyi kullanacağız. Karşımıza çıkacak ve bugün çalıştığımız çamur, belki de bizde bir sanata, bir mesleğe giden yolda ilgi uyandıracak. Çamuru sevdik, üretmeyi sevdik ve eserlerimize bizim baktığımız açıdan bakacak tüm görsel yaklaşımlarınıza saygıyla bakıyoruz. Çamurun tüm çocukların ellerine değmesi dileğimizle katkılarından dolayı bu şenliği düzenleyenlere minnettarız."



Konuşmanın ardından öğrenciler, kendilerine verilen çamurlarla hayallerini şekillendirdi. Çamur şenliğine katılan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyerek kendileriyle sohbet etti. Kaymakam Kara, Çeşme Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklarla da yakından ilgilendi.



Çamur Şenliği, öğle saatlerine kadar devam etti.



- İzmir