Çamura Batan İneği İtfaiye Kurtardı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karatay Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Sever'e ait 'Benekli' isimli inek bahçede dolanırken çamura battı. Sahibi ve çevredekiler hayvanı kurtarmaya çalışırken, inek daha da çamura saplandı. İneği çamurdan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ineği halatlarla bağladı. İş makinesi ile inek çamurdan çıkarıldı.



- Kartepekocaeli