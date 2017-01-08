Çamur (Peloid) Kürü Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, çamur kürünün ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Köse peloid kürünün içeriğinde birçok bitkinin bulunduğunu ve mineral suyun peloid kürü için tamamlayıcı bir içerik olduğunu belirtti.



Köse yaptığı açıklamada, "Çamur dediğimiz şey bir nebati topraktır. Bu nebat doğadaki ağaçların sonbaharda kurumuş yapraklarının yere dökülmesiyle birlikte yerdeki bitki örtüsü ve kar sularıyla karışarak ovalarda biriken kısımda oluşan kısımdır. Yani nebat dediğimiz şey tamamen doğal bir bitki örtüsüdür. Bunun içinde öyle şifalı bitkiler vardır ki insana ziyadesinden fazla şifa verebilir. Bir bitki çayını sıcak suyun içine koyuyoruz ve içiyoruz şu hastalığa iyi gelir diyoruz. Şimdi bir düşünün tüm doğadaki o şifalı bitkiler kurumuş ve toprakla karışmışlar ve nebat toprağı medyada getirmişler. O toprağı biz alarak mineral su ile karıştırıyoruz kür elde ediyoruz. Bu kürle birlikte insana büyük bir canlılık veren içindeki o şifalı bitkilerin mineralleriyle vitaminleriyle insanları besleyen bir gücü bir toprağı insanlarla harman ediyoruz. Belli bir sıcaklıkta vücuttaki toksin ve asalakları ter ile atıp mineral suyun içindeki mineral ve toprağın gücüyle buluşturup o çamurun içindeki tüm gücü insanlara vermeye çalışıyoruz. Peloid dediğimiz işlem böyle bir işlem" dedi.