Çamur (Peloid) ile Uygulanan Tedaviler Nelerdir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, çamur ile uygulanan tedaviler hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Köse yaptığı açıklamada, "İnsanlar merkezimize geldiklerinde bir masaj yatağı üzerine yatılıyor ardından çamur kürü kişinin tüm vücuduna çamur bulamacı olarak sürülüyor ve naylonlarla sarılıyor sonrasında kişiyi sıcak bir battaniye içinde kundaklıyoruz ve 50-55 derece sıcaklıkta 20 dakika bekletiyoruz. Bütün yaptığımız işlemler bu medikal termalde insanların zafiyetlerini belirlemek ve o zafiyetlere göre mineral suyla, çamur tedavisiyle hem de şifalı bitkilerle tedavilerini gerçekleştiriyoruz. İlerisi için daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni bu sistem dahilinde onlara sunuyoruz" diyerek çamur tedavisi hakkında bilgi verdi.