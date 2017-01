Çamur Deryasına Dönen Ayrancılar'da İzsu İsyanı

İzmir'in Torbalı ilçesinin en kalabalık mahallesi Ayrancılar'da, İzmir Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Müdürlüğünce sürdürülen altyapı kazıları onarılmadan terk edilince cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Günlük hayatı çamurlar nedeniyle çileye dönüşen vatandaşlar ise duruma tepki gösterip pankart açtı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünce (İZSU), Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesinde sürdürülen altyapı çalışmalarında, iddialara göre 70 kilometreyi aşan cadde ve sokaklar onarılmadan terk edildi. İZSU çalışmalarını tamamlamayınca, sokaklarda çamur deryasını döndü. Günlük hayatları kabusa dönen mahalle sakinleri durumu pankartlarla protesto ederken, muhtarlar da peş peşe açıklamalar yaptı. Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Ali Çılgın, belediyenin yaptığını, diğerinin bozduğunu, büyük bir şaşkınlık içinde gelişmeleri izlediklerini belirtti. Çılgın, "Torbalı Belediyesi yazın bütün sokak ve caddelerimizi asfaltladı. İlk kez çamursuz, sorunsuz bir kış geçireceğiz derken Torbalı Belediyesi'nce yapılan asfaltlar, parke taşları söküldü ve İZSU tarafından altyapı çalışmaları başlatıldı. Sokak bağlantıları yapılmayınca her şey olduğu gibi kaldı. Çocuklar okula, vatandaşlar çarşıya çıkamaz oldu. Evlerin içlerine kadar çamurda kaldık. Büyükşehir Belediyesi soruna acil çözüm bulsun" şeklinde konuştu.



"Yazıktır günahtır paralarımız boşa gidiyor"



Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Süleyman Yıldırım ise bölgede herhangi bir altyapı sorunu olmadığını, kanalizasyon ve su şebekesinin bölgenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu buna rağmen İZSU'nun alt yapı çalışmalarında ısrar ettiğini öne sürerek "Buranın altyapı sorunu yoktu. Mahallenin kuruluşundan beri buradayım her kaldırım taşını bilirim. Bu bölgenin 50 yıllık altyapı meselesi zaten daha önce çözülmüştü. Şimdi Torbalı Belediyesi yıllar sonra buraları toparladı. Her tarafı onardı. Asfalt döktü, parke taşlarını döşedi. Çok mutlu olduk derken intikam alır gibi başka bir belediye girdi her şeyi yerle bir etti. Üstelik onarmadılar, şimdi çamur içinde kaldık. Yağışlarla birlikte ne sosyal hayatımız, ne ticaretimiz kaldı. Yazıktır günahtır paralarımız boşa gidiyor" dedi. - İZMİR