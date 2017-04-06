1996 Haziran'ında Murat Ak ve Çağatay Kadı tarafından kurulan Çamur, 6 Nisan'da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Çamur, uzun yıllar ortaya koyduğu etkileyici sahne performansıyla kendi kitlesini yarattı. Dokuzuncu Roxy Müzik Günleri'nde elde ettiği başarının ardından grubun "Bu Aşkın Izdırabını" adlı ilk albümü dinleyiciyle buluştu. Bu albümle kendi özgün tarzını yaratan grup, müzik basını ve müzik dünyasından birçok duayen ismin beğenisini kazandı. Kendi kemik ve nitelikli hayran kitlesini oluşturan Çamur, birçok önemli festivale katıldı ve çok sayıda konserde boy gösterdi. Yoğun geçen iki senenin ardından grup beklenmeyen bir karar alarak uzun bir sessizliğe büründü.



Grubun kurucuları olan Çağatay Kadı ve Murat Ak yollarını ayırıp müzikal yolculuklarına bireysel olarak devam etme kararı aldı. 2014 Haziranı'nda grubun kadim şahsiyetlerinden Ömür Kılıçaslan'ın ani ölümü herkesi çok etkiledi. Çamur, Ömür Kılıçaslan'ın ölümünün ikinci yıldönümünde, dağıldıktan sekiz yıl sonra O'nun anısına ilk kez sahne aldı. Bu konserin ardından Çağatay Kadı ve Murat Ak, yola devam kararı alarak Çamur'un ikinci albümü için kolları sıvadı ve stüdyo çalışmalarına başladı."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Çamur



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır