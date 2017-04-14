Cammu Keşmirliler Canlı Kalkan Olarak Kullanılıyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.



Hint askerlerin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığını gösteren video internette hızla yayıldı. Videoda, bir Hint askerin "Taş atanlar da aynı kaderi paylaşacak." dediği duyuluyor.



Keşmirli adamın aracın önüne, ordu konvoyunun geçişi sırasında halkın taş atmaması için bağlandığı düşünülüyor.



Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, videonun Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde hafta sonu kayda alındığını söyledi.



Budgam'a bağlı Beerwah bölgesinde yaşayanlardan Ghulam Muhammed Lone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu son 30 yıldır canlı kalkan olarak kullanıldığımızı gösteren bir gerçek, geçmişte bunları kayda alacak cep telefonumuz yoktu sadece. Bu tarz şeyleri her zaman görüntüleyemezsiniz ancak bunlar her yerde yaşanır." ifadelerini kullanıldı.



Kendisinin geçmişte askerler tarafından birçok kez canlı kalkan olarak kullanıldığını belirten 58 yaşındaki Loon, militanların içinde olduklarını düşündükleri bir ev olduğunda ilk olarak kendisinin girmeye zorlandığını dile getirdi.



Aktivistler, videonun Cammu Keşmir'de insanların yıllardır canlı kalkan olarak kullanıldığının somut bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.



Merkezi Cammu Keşmir'in Srinagar kentinde bulunan Sivil Toplum Koalisyonunda görevli Keşmirli insan hakları uzmanı Khurram Parvez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hint askerlerin, 1989'dan bu yana Filistin'deki İsrail askerleri gibi insanları canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti.



Soruşturma açıldı



Diğer yandan, Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Eski Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, genç adamın, ordunun aracına taş atılmasının engellenmesi için aracın önüne bağlanmasının son derece şok edici olduğunu belirtti.



Videonun hafta sonu Srinagar'da düzenlenen ara seçimler için askerlerin bölgeye konuşlandırılması sırasında çekildiği ve o sırada internet erişiminin olmadığı öğrenildi.



Bu arada, bölgede internetin sağlanmasının ardından salı günü ortaya çıkan videolardan birinde de, Hint askerin kendisine taş atan çocuklardan birini silahla vurarak öldürdüğü görülüyor.



Cammu Keşmir'de, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.



Güvenlik güçlerinin 8 sivili öldürmesine tepki göstermek için direnişçilerin yaptığı protesto çağrısının ardından okullar ve iş yerleri kapanmıştı.



Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.



Seçimde, bölgedeki 1,3 milyon seçmenden yalnızca yüzde 7'si oy kullanmıştı.



Srinagar temsilcisinin geçen yıl çıkan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etmek için istifa etmesi sonucu, parlamentoda kente ayrılan sandalye boşalmıştı.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.