Cammu Keşmir'deki Şiddet Olayları

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde El Bedir direnişçi grubunun liderlerinden Muzaffer Ahmed'in güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.



Hindistan polis sözcüsü, Srinagar kentinde direnişçi grup El Bedir ile Hindistan güvenlik güçleri arasında dün gece çatışma çıktığını El Bedir'in liderlerinden Ahmed'in öldüğünü açıkladı.



Ahmed, Keşmir'in kuzeyindeki Sopore kasabasında toprağa verildi.



Cammu Keşmir'de geçen yıl çıkan çatışmalarda 87 Hint askeri ve 165 silahlı grup üyesi ölmüştü.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.