Cammu Keşmir'deki Protestolar

Hindistan'ın Cammu Keşmir Bölgesi'nde perşembe günü güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan, 3 Hint askeri ile 2 direnişçinin hayatını kaybettiği çatışmadan sonra yapılan Hindistan karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, Hint askerlerinin, çatışmanın yaşandığı Panzgam Kışlası önünde toplanan bir grup protestocu köylüyü dağıtmak amacıyla açtığı ateşte 70 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.



Emniyet yetkilisi, köylülerin çatışmada ölen 2 direnişçinin cenazelerini almak için kışla önünde toplandıklarını belirtirken, ölen adamın protestocular arasında yer almadığını ve yoldan geçen bir sivil olduğunu bildirdi.



Bu arada, çatışmanın yaşandığı bölge yakınındaki bir diğer köyde protesto için sokaklara dökülen halk, göz yaşartıcı gazla müdahale eden polise ve koruculara taşla karşılık verdi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.



Direnişçiler, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgeyi ayıran Kontrol Hattı'na yakın kışlaya el bombaları ve silahlarla saldırmış, çıkan çatışmada kampa saldıran 3 direnişçiden 2'sinin etkisiz hale getirildiği, diğerinin kaçtığı açıklanmıştı.



Müslüman kadın lidere tutuklama



Öte yandan, bölgede Müslüman direnişçilere yönelik baskıları artıran Hint yönetimi, Dukhtaran-e-Millat (Milletin Kızları) Hareketi lideri Seyide Ayşe Andrabi'yi gözaltına aldı.



Dukhtaran-e-Millat'tan yapılan açıklamada, Andrabi'nin gece saatlerinde Srinagar'daki konutunda gözaltına alındığı belirtildi.



Polis, Seyide Ayşe Andrabi'nin, üniversiteli kız öğrencilerin geçen hafta başkentte düzenlediği bağımsızlık yanlısı gösteriyi teşvik etmekle suçlandığını bildirdi.



Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.