Çamlıyayla Belediye Başkanı Tepebağlı, Yaylacıları Uyardı

Mersin'in Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yoğun geçen kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın güçlükle sağlandığını belirterek vatandaşları uyardı.



Sosyal medya sitesinde yaylacılara hitap eden Tepebağlı, kar sefasının eziyete dönüşmemesini istedi.



Başkan Tepebağlı'nın açıklaması şöyle: "Sevgili dostlar, son zamanlarda Çamlıyayla Belediye Başkanı 'yaylaya gelmeyin' diye çağrı yapıyor diye söylentiler fazlalaştı. Bundan kastettiğimiz şudur. Karayolumuz dahil yolları çok dar açabiliyoruz. Sizler araçlarınız ile geldiğiniz zaman ara sokaklara park imkanı yoktur. Anayol üzerine park etmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten çok dar olan yollar iyiden iyiye geçilmez oluyor. Yol açma çalışmasında olan Karayolları, Mersin Büyükşehir ve Çamlıyayla Belediyesi ekipleri zor anlar yaşıyor. Acil hastalarımızın Tarsus'a nakledilmesinde bile zorluklarla karşılaşıyoruz. Bazen de açılmayan yollara giren dostlarımızın araçlarını kurtarmak için yol açma çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalıyoruz. Çamlıyayla'ya geliniz ama toplu taşım araçları ile. Kar sefanızı sürünüz ama bizim şartlarımızı zorlaştırmadan. Evlerinizin durumunu kontrol ediniz. Çok fazla çatı çökmesi var. Yaptığınız çalışmalarınızı engellemek istemiyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağız. Ama sizlerde kar sefası yapacaksınız diye bize zarar vermeyiniz" - MERSİN